        Rock grubu üyesi 5 şüpheli tutuklandı

        Rock grubu üyesi 5 şüpheli tutuklandı

        Şarkı sözleri ve yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla dini değerlere hakaret ettiği öne sürülen "Sarinvomit" isimli rock grubu üyesi 5 şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 12:58 Güncelleme: 16.09.2025 - 12:58
        Rock grubu üyesi 5 şüpheli tutuklandı
        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, dini değerlere hakaret içeren şarkı sözlerini sosyal medyada paylaştığı iddia edilen grup üyesi 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

        ADLİYEYE GETİRİLDİLER

        AA'daki habere göre şüpheliler B.S, Ç.Y, G.K, İ.A.K. ve K.R.Ç, soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

        Grup üyeleri savcılık ifadelerinde, soruşturma konusu şarkıları çalmadıklarını ve sosyal medyadaki paylaşımlarla bir alakalarının olmadığını savunarak, müzisyenlik yaptıklarını ileri sürdü. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
