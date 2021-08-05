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Rocco Ritchie sevgilisiyle aşk tatilinde - Magazin haberleri

Rocco Ritchie sevgilisiyle aşk tatilinde

Şarkıcı Madonna ile yönetmen Guy Ritchie'nin 20 yaşındaki oğlu Rocco Ritchie, sevgilisiyle birlikte Sardinya adasında tatil yapıyor. Önceki gün denizde görüntülenen aşıklar, çevredekilere aldırış etmeden birbirlerini öpücüklere boğdu

05.08.2021 - 12:16 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın yönetmen Guy Ritchie ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Rocco Ritchie, aşık oldu. Babasına benzerliğiyle dikkat çeken Ritchie, sevgilisiyle Sardinya adasında tatil yapıyor.

  • Önceki gün yeni bir birlikteliğe yelken açtığı sevgilisiyle birlikte denizde görüntülenen Rocco Ritcihie, bir ara aşka geldi. Suda vakit geçiren çift, birbirlerini öpücüklere boğarken objektiflere yansıdı.

  • Çevredeki insanlara aldırış etmeden romantik anlar yaşayan aşıklar, ardından şakalaşarak, kumsala çıktı.

  • 20 yaşındaki Rocco Ritchie, son olarak Kim Turnbull ile olan ilişkisiyle gündeme gelmişti. Bir dönem her yerde el ele görüntülenen ikili, daha sonra yollarını ayırmıştı.

  • ZORLU BOŞANMA

    Ritchie'nin annesi Madonna ile babası Guy Ritchie'nin evliliği de boşanması da bir dönem magazin gündemini meşgul etmişti. 2000 yılında İskoçya'da bir şatoda nikah masasına oturan ikili, boşanma sürecinde de yasalar önünde zorlu bir mücadele vermişti.

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