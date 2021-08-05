"KARI-KOCA DEĞİL, KARDEŞ GİBİLER"

Evlilikleri sekiz yıl süren çiftin ayrılık nedeniyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bunlardan biri de Madonna'nın günün yarısını spor yaparak geçirmesinin Ritchie'yi kızdırdığıydı. Bu alışkanlığı nedeniyle Madonna ile Guy Ritchie'nin evli bir çift gibi yaşayamadığı, kardeş gibi oldukları ileri sürülmüştü.