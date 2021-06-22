Robotik kodlama setleriyle 60'tan fazla ülkeye ihracat

Elektrik Elektronik Mühendisi Alper Gencan, geliştirdiği robotik kodlama setleriyle önce yatırım alıp ürünlerini çoğalttı, sonrasında ürünlerini 60'tan fazla ülkeye ihraç etti.
Teknolojik gelişmeler, eğitim ve hobi amaçlı elektronik kartlara olan ilgiyi artırıyor. Bu gelişmeden yola çıkan ALPGEN Robotics, eğitim teknolojileri alanında katma değerli yerli robotik kodlama eğitim setleriyle önemli bir başarıya ulaştı.
ALPGEN Robotics Kurucu Genel Müdürü Alper Gencan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'dan bu yana eğitim teknolojileri alanında Teknopark Ankara'da faaliyet gösterdiklerini söyledi.
Robotik kodlama alanında setler geliştirdiklerini anlatan Gencan, 2 yılda yüzlerce kart ve modül ürettiklerini ve bunları yurt içinde ve dışında kullanıma sunduklarını ifade etti. Gencan, ürünlerinden ikisinin İngiltere'de yayınlanan listede robotik kodlama kategorisinde ilk 10'a girdiğini belirtti.
Ürün ailelerinin kreş, anaokulu düzeyinden üniversiteye kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ettiğini dile getiren Gencan, "Robotik kodlama hobisiyle uğraşan herkes ürünlerimizin kullanıcısı. Kullanıcılar bu ürünlerle yazılım, kodlama, elektronik bilgilerini geliştirebiliyorlar. Okullarımızda da müfredatta bilişim teknolojileri dersi olarak geçiyor. O dersleri daha eğlenceli olması, öğretmenlerimizce daha kolay anlatılmasına yönelik olarak ürünler geliştiriyoruz. Bu ürünlerini yurt dışına da sunuyoruz." dedi.
Elektrik elektronik mühendisi olarak çalışmalarında kendisinin ithal ürünler kullanmak durumunda kaldığını ancak bu ürünlerin çocuklar için karmaşık ve kullanımının zor olduğunu söyleyen Gencan, "Bu sorunları gördüğüm için robot sorunlarını kolaylaştırmak için Catduino kartını geliştirdim. Başlangıç noktası, bu çalışmaları kolaylaştırmak ve pratikleştirmekti." diye konuştu.
- "Ürün ailemiz her yaşa hitap ediyor"
İthal ürün konusunda da belli başlı firmalar bulunduğunu ve ürünlerin çok pahalı olduğunu ifade eden Gencan, Türkiye'de ise az sayıda firmanın belli kategorilerde sınırlı sayıda ürünü bulunduğunu belirtti. Gencan, "Ürün ailemiz her yaşa hitap edebilecek şekilde geniş. Fiyat olarak da ithal ve yerli ürünler arasında yer alıyor." bilgisini verdi.
Gencan, özellikle çocukların robotik kodlamaya ilgisini artırmak için çeşitli etkinlikler organize ettiklerini söyledi. Robotik kodlama konusunda ürünleri kullanılarak yapılan çalışmalarla dünya ya da Türkiye çapında yarışma düzenlemeyi, eğitim kurumlarıyla benzer etkinlikler yapmayı amaçladıklarını anlatan Gencan, salgın süreci dolayısıyla bu planları ertelemek zorunda kaldıklarını dile getirdi.
Gencan, eğitim kurumları ve belediyelerin yapmayı planladıkları benzer etkinlik ve çalışmalar için de görüşmeler yaptıklarını kaydetti.
Alper Gencan, robotik kodlamanın özellikle son 5 yılda ilgi gören bir alan haline geldiğini ifade ederek, "Artık kreş, anaokulu düzeyine inmiş durumda. Veliler çocuklarını kreşe, anaokuluna kayıt ettirirken bu eğitimin verilip verilmediğine bakıyorlar. Yarışmalarda çok güzel burslar alıp yurt dışında okuma fırsatları olabiliyor çocukların. Bu anlamda aileler de bilinçli olduğu için çocuklarını bu alanda yetiştirmeye çalışıyorlar." dedi.
- Büyük ihracat potansiyeli
Yurt dışı satışlarının yurt içindekinden daha fazla olduğunu belirten Gencan, 60'tan fazla ülkeye ürün gönderdiklerini bildirdi. Gencan, şunları kaydetti:
"ABD ve Avusturalya ile görüşmedeyiz. Oralarda da ürünlerimizin satışını başlatacağız. İngiltere'de herhangi bir reklam çalışması yapmamamıza rağmen oradaki satışlarımız Türkiye'den daha fazla. Satışları tümüyle yurt dışından yürütmeye yönelik de çalışmalarımız var. Çünkü yurt dışından yayılmamız daha kolay oluyor. Satışlarımızın yüzde 80'ini yurt dışına gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimiz çok kaliteli, hatta birkaç firma bizim ürünleri yurt dışından getirip Türkiye'de sattığımızı da düşünmüş. Ürün bu kadar kaliteliyken, hedefimiz de dünya geneli olduğu için uzun dönemde organizasyonumuzu yurt dışına taşımayı düşünüyoruz. İlk yıl sadece bir ürünüm varken son 1 yılda aldığım yatırımla yüzlerce ürünüm oldu. ABD ve Avusturalya'dan bir yatırım daha alırsam daha da ivmeleneceğimi düşünüyorum."
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