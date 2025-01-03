7 Ağustos'tan itibaren erişim engeliyle karşılaşan Roblox’un tekrar ne zaman aktif olacağına dair belirsizlik sürüyor. Oyunseverler, BTK’nın aldığı kararın ardından platformun yeniden ne zaman açılacağını merakla takip ediyor. Peki, Roblox açılacak mı, erişim engeli kaldırılacak mı? Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne? İşte ayrıntılar...