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        Haberler Bilgi Yaşam Roblox ne zaman açılacak, açıldı mı, erişim engeli kalkacak mı? Roblox neden yasaklandı?

        Roblox ne zaman açılacak, açıldı mı, açıklama geldi mi? Roblox neden yasaklandı?

        Çocukların oyun platform Roblox'un ne zaman açılacağı merak ediliyor. Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirilen Roblox'a yönelik açıklamalar peş peşe gelmişti. 10 Ağustos'ta Instagram'ın açılmasının ardından gözler Roblox'un açılacağı tarihe çevrildi. Şu an uygulamaya giriş sağlanamıyor. Peki Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak, açıklama geldi mi? Roblox neden yasaklandı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 11:28 Güncelleme: 12.08.2024 - 19:12
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        • 1

          Çevrimiçi oyun platformu Roblox erişim sorunu ile gündemde. Türkiye, günlerdir sosyal paylaşım platformu Instagram’a getirilen erişim engelini konuşurken Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) Roblox’a erişim engeli getirdiği açıklanmıştı. Özellikle çocuklar arasında yaygın olarak kullanılan Roblox'un ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. Peki Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? Roblox neden yasaklandı?

        • 2

          ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

          Roblox, BTK kararıyla erişime kapatıldı. Platformun ne zaman açılacağı ise bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler sonrası Roblox'un akıbeti belli olacak.

          ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ!

          Çevrimiçi oyun platformu Roblox'ta erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye, günlerdir sosyal paylaşım platformu Instagram’a getirilen erişim engelinin kaldırılıp kaldırılmayacağını konuşurken Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) internet sayfasında bir erişim engeli kararı daha duyuruldu.

          Özellikle çocuklar arasında yaygın olarak kullanılan ve 15 milyondan fazla kullanıcısı olduğu belirtilen Roblox'a erişim engeli geldi.

          BTK’nın sitesinde şu bilgilendirme yapıldı: “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”

        • 3

          ROBLOX'A NEDEN ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ?

          Roblox'a getirilen erişim engeli sonrası, milyonlarca kullanıcı Roblox'a neden erişim engeli getirildiğini merak ediyor. Konu hakkında X hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sebebin çocuk istismarı olduğunu söyledi. Bakan Tunç'un açıklaması şöyle;

          "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

        • 4

          ÜCRET MAĞDURİYETİ YAŞANIYOR

          Çocukların üzüntüyle karşıladığı erişim engeli ile ilgili aileler de ödenen ücret nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtiyor. Platformun Robux olarak ifade edilen kendi para biriminin Türk Lirası olarak karşılığı 450 TL ile 2200 TL arasında değişen paketlere sahip.

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