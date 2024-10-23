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        Haberler Bilgi Yaşam Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? 23 Ekim Roblox erişim engeli kalktı mı?

        Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? 23 Ekim Roblox erişim engeli kalktı mı?

        Popüler oyun platformları arasında yer alan Roblox'a erişim engelinin ne zaman kalkacağına ilişkin firma yetkikililerinden bir son dakika açıklaması geldi. Peki, Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? 23 Ekim Roblox erişim engeli kalktı mı? İşte konuya ilişkin son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 10:11 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:11
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        • 1

          Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna erişim yasağı getirilmişti. Roblox yasağın kalkması durumunda Türkiye'de ofis açmayı planladığını açıkladı. Peki Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak, erişim engeli kalktı mı?

        • 2

          ROBLOX AÇILACAK MI?

          Çocuk istismarına neden olacak içerikler barındırdığı gerekçesiyle Ağustos ayında mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen video oyunu platformu Roblox, engelin kaldırılması durumunda Türkiye'de bir ofis açmayı planladığını açıkladı.

          Roblox yaptığı yazılı açıklamada "Öğrenme, yaratıcılık ve anlamlı bağlantılar sağlama platformu sunarak Türk toplumunda olumlu bir rol oynayabileceğini" belirterek aralarında Türkçe hizmet verecek moderatörlerin de olacağı bir ekip işe almayı ve Türkiye'de bir ofis açmayı planladığını belirtti.

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