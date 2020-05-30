İHA

Eskişehir'de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine dönen 81 yaşındaki Ziya Abay, Tunceli ile Elazığ arasındaki Keban Baraj Gölü havzasında kalan bir adayı keşfederek kendini buraya adadı.

İHA'nın haberine göre Abay, yerleştiği adaya 4 bin fidan dikti, yaptığı sulama havuzu ile onları büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturdu.

Robinson Ziya dede koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü serbestliğinde adaya giderek zamanını orada geçiriyor.

Adada bulunan kiraz ağaçlarındaki kirazların olgunlaştığını gören Ziya dede, jandarma ekiplerine durumu bildirerek meyvelerin toplanıp dağıtılmasını istedi.

Durumdan haberdar edilen Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan ekipler Ziya Dede ile irtibata geçip adaya gitti.

Adada ekip, kirazları topladı, ardından da evden çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara dağıttı.

Kirazları alan vatandaşlar hem Vali Tuncay Sonel'e hem de Ziya dedeye teşekkür etti.