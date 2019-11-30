1997 yılında Empire Magazine dergisinin gelmiş geçmiş en yetenekli 100 aktör listesine 63. sıradan girdi. Entertainment Weekly tarafından yaşayan en komik adam seçildi. Sahne hayatı boyuncaysa bir Oscar, iki Emmy, altı Altın Küre, altı Grammy ve iki Sinema Oyuncuları Derneği ödülüne layık görüldü.