        Robin van Persie'den Kadıköy sözleri! - Futbol Haberleri

        Robin van Persie'den Kadıköy sözleri!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe karşısında sahasında 2-1 kazanan Feyenoord'un teknik direktörü Robin van Persie, kendilerini Kadıköy'ün ambiyansına hazırlayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 01:15 Güncelleme: 07.08.2025 - 01:15
        Robin van Persie'den Kadıköy sözleri!
        De Kuip Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, Fenerbahçe eşleşmesi için daha önce güzel bir meydan okuma olacağını söylediğini hatırlattı.

        Jose Mourinho'nun "Şimdiden İstanbul'a hoş geldiniz, Kadıköy'e hoş geldiniz, cehenneme hoş geldiniz." sözleriyle ilgili de konuşan Robin van Persie, şunları söyledi:

        "Doğru anladıysam kendimizi cehennem için hazırlamamız gerekiyor. Ben Kadıköy'de çok maça çıktım, muhteşem bir ambiyans olacaktır. Ama bizim stadımızda da ambiyans hep böyle. Bu maçtan kaçınmayacağız. Henüz kazandığımız bir şey yok ama kaybetmedik de. Haftaya ne olacağını göreceğiz."

        "FENERBAHÇE'NİN BASKISINDAN KURTULMAKTA ZORLANDIK"

        İlk yarıda çok iyi oynadıklarını ve 1 golden daha fazlasını atmayı hak ettiklerini söyleyen Robin van Persie, oyuncularının çok iyi bir enerjiyle sahaya çıktığını dile getirdi..

        İkinci yarıda enerjilerinin düştüğünün altını çizen Hollandalı çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin baskısından kurtulmakta zorlandık. Çok iyi bir rakiple oynadık. İlk yarıda Fenerbahçe'nin bir şansı oldu ama kalecimiz o pozisyonda iyiydi. Bazı oyuncularım çok çok iyi oynadı. Bunu görmek çok güzeldi. Fenerbahçe uzun toptan faydalanmaya çalıştı. Onların sahasında belki 10 top kaptık ve bu çok iyiydi. İkinci yarıda ise zorlandık. Yine de ayakta kaldık. Bazı fırsatlarımız oldu ve sonunda çok güzel bir gol attık." açıklamasını yaptı.

        Tur şansıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Robin van Persie, şunları söyledi:

        "Her şey deplasmandaki maça bağlı. Fenerbahçe'yle Feyenoord'un tur şanslarının aynı olduğunu düşünüyorum. Ama bugünkü maça bakarsak biz daha iyiydik. İlk yarıda 1'den fazla gol atabilirdik. Ama yine de son saniyede gelen golle 2-1 kazandığımız için memnunuz."

