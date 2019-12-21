21 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mart ayından beri İstanbul'da gecekonduların yoğun olduğu bölgelere gidip, buradaki mahalle bakkallarındaki veresiye borçlarını sildiren daha sonra ihtiyaç sahiplerinin kapılarının altından 1000 TL zarf bırakan ve çocuklara harçlık da dağıtan hayırsever iş insanı, uzun aradan sonra tekrar ortaya çıktı.
Önce Beyoğlu'ndaki Hasköy Mahallesi'nde ortaya çıkan ve daha sonra Başakşehir'de yine gecekonduların yoğun olduğu Şahintepesi Mahallesi'ne giden yaklaşık 10 kişilik grup, durumu iyi olmayan ve zorlu şartlar altında yaşayan mahalle sakinlerine, kapılarını çalıp, içinde 1000 TL bulunan zarflar dağıttı. Gruptaki kişiler, mahallelinin Kimsiniz ve Bu para nereden çıktı gibi sorularına ise Amca karıştırma bu söylenmez. Patronumuz sağ olsun, bir iş insanı cevabını verdi.
'BANA 'ROBİN HOOD' DEYİN'
Hayırsever ve çalışanları daha sonra 12 Kasım'da Tuzla'daki Mimar Sinan Mahallesi'nde, 18 Aralık'ta da Ataşehir Yenisahra'da ortaya çıktı. Bu kez bakkallardaki veresiye defterlerindeki borçları da sildirip, çocuklara da harçlık dağıtan hayırsever, kendisine isminin sorulmasına karşılık İsmim yok benim. Robin Hood deyin, bana yeter dedi.
4 GÜN SONRA ÜSKÜDAR'DA
'Robin Hood' adı verilen hayırsever, yeniden ortaya çıktı. Üsküdar'daki gecekonduların yoğun olduğu Kuleli Mahallesi'nde ortaya çıkan hayırsever, yine 10 kişilik bir ekiple ve çok sayıda araçla mahalleye girip, önce bakkaldaki veresiye defterinde bulunan borçları kapattı. 'Robin Hood' daha sonra yanındaki grupla birlikte, yine içinde 1000 TL bulunan zarfları mahalleliye dağıttı.
BİRDEN FAZLA 'ROBİN HOOD' OLABİLİR Mİ?
'Robin Hood' lakaplı iş insanı burada da yine mahallede para dağıttı. Yine bakkaldaki borçları da sildiren iş insanını, mahallelinin yüzünü güldürdü. Mahalleli, gelen kişileri görmediklerini belirterek, araçla geldiklerini söyledi. Bu nedenle bazı kişiler, hayırseverin aynı 'Robin Hood' mu, yoksa başka bir 'Robin Hood'un mu çıktığını merak ediyor.
Mahallelilerden biri, Televizyonda izlediğimiz o iş insanı mı bilemeyiz ama belki de yeni Robin Hood da olabilir, belki de onun ardından ortaya çıkan başka bir iş insanıdır. Ama Allah razı olsun dedi.
MAHALLELİDEN BÜYÜK TEŞEKKÜR
Mahalle bakkalı İsmail Şimşek, 45 senedir burada bakkallık yapıyorum. Robin Hood geldi, fakire fukaraya, ihtiyacı olan evlere para dağıttı, Daha önce de dağıtanlar oldu, yardım edenler de oldu. Ama Robin Hood'dan Allah razı olsun diye konuştu.
Mahalleli Veciha Algül ise, Gerçekten ihtiyacımız vardı. Ben düğün yapacağım. Nişan yapacağım daha ihtiyacım vardı. Kocam felçli oturup düşünüyordum. İçimden geçiriyordum. 'Yarım gün de olsa iş bulsam' diyordum. O sırada kapım çaldı ve zarfı verdiler. Allah razı olsun dedi.
İsmini vermek istemeyen mahalleli kadın da, Allah razı olsun. Benim eşim ameliyat oldu. 3 kere Çok güzel bir şey ihtiyaç sağ olsun. Allah razı olsun diye konuştu.
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