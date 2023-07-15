Roberto Pereyra adım adım Beşiktaş'a! Jose Sosa'dan bilgi aldı
Transer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha bölgesi için Roberto Pereyra ile görüşüyor. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu, vatandaşı Jose Sosa'dan Türkiye ve Beşiktaş hakkında bilgi alırken, siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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Yeni sezona Almanya'da hazırlanan Beşiktaş'ta Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray ile anlaşması camiada adeta şok etkisi yaratırken, siyah-beyazlı yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Stoper bölgesi için Daniel Amartey ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, orta sahayı ise Roberto Pereyra ile güçlendirmek istiyor.
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Siyah-beyazlılar, Udinese ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Arjantinli futbolcuyla yapılan görüşmede önemli aşama kaydetti.
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SOSA'DAN BİLGİ ALDI
Pereyra'nın daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor forması giyen vatandaşı Jose Sosa ile görüştüğü ve Türkiye hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
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Maddi konularda anlaşmaya varılan 32 yaşındaki futbolcu, ailesiyle de görüştükten sonra kararını Beşiktaşlı yetkililere iletecek.
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Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 36 resmi maça çıkan Arjantinli orta saha, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken, 9 da asist yaptı.
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Roberto Pereyra, kariyerinde daha önce Cadetes, River Plate, Juventus, Watford ve Udinese formalarını giydi.