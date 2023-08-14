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        Haberler Futbol Dünya Futbolu Roberto Mancini Suudi Arabistan yolcusu - Futbol Haberleri

        Roberto Mancini Suudi Arabistan yolcusu

        İtalya Milli Takımı teknik direktörlük görevinden istifa eden Roberto Mancini'nin yeni durağı belli oldu. İtalyan teknik adamın, Suudi Arabistan Milli Takımı ile anlaştığı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 11:40
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        Mancini'nin yeni adresi belli oldu!
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        İtalya Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden ayrılan Roberto Mancini'nin yeni görev yeri belli oluyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı ile 3 yıllığına anlaştı. Anlaşmaya göre tecrübeli teknik adam, İtalya'da kazandığı yıllık ücretin 10 katı kadar maaş alacak.

        58 yaşındaki teknik adamın İtalya Milli Takımı'ndaki yıllık ücreti Euro 2020 zaferinin ardından 4 milyon euroya çıkarılmıştı. Suudilerin Mancini'ye sunduğu teklifin ise yıllık yaklaşık 40 milyon euro olduğu ifade edildi.

        MANCINI'NİN İTALYA KARNESİ

        Roberto Mancini, İtalya'nın başında 61 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 39 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik performans sergiledi. Tecrübeli teknik adam 5 senelik İtalya Milli Takımı kariyerinde EURO 2020 şampiyonluğu yaşamayı başardı.

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