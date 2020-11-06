A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakiplerinden İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini'nin PCR testi pozitif çıktı. SKY Italia'da yer alan habere göre Mancini'nin semptom göstermediği ve evinde kendisini karantinaya aldığı belirtildi.

Roberto Mancini bir dönem ülkemizde de görev yapmış ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı.