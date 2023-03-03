Liverpool'un 2015 yazında 41 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Roberto Firmino yaz aylarında kulüpten ayrılma kararı aldı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki oyuncunun, Liverpool'dan ayrılma kararı aldığı ve sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Brezilyalı golcünün, sezon sonunda Liverpool'a veda edeceği ifade edildi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Liverpool'dan sezon sonunda ayrılacak olan Roberto Firmino için devreye girdiği iddia edildi.

Yıldız golcüyü bedavaya kadrosuna katmak isteyen her iki ekibinde, oyuncunun menajeriyle iletişime geçtiği ifade edildi.