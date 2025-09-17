Habertürk
        Haberler Dünyadan Robert Redford'un ölümünün ardından Jane Fonda: Ağlamamı durduramıyorum - magazin haberleri

        Robert Redford'un ardından Jane Fonda: Ağlamamı durduramıyorum

        Robert Redford'un ölüm haberi, sanat dünyasını üzdü. Jane Fonda, "Ağlamamı durduramıyorum" derken; Leonardo DiCaprio da "Etkisi gelecek nesiller boyunca sürecek" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 10:04 Güncelleme: 17.09.2025 - 10:19
        "Sürekli ağlıyorum"
        Robert Redford'un dünkü ölüm haberi, Hollywood'u yasa boğdu. Jane Fonda, 89 yaşında uykusunda hayatını kaybeden yakın arkadaşı ve rol arkadaşı Robert Redford hakkında bir açıklama yayımladı. Fonda, Redford'un ardından; "Bu sabah Bob'un vefat ettiğini okuduğumda çok etkilendim. Ağlamamı durduramıyorum. Benim için çok şey ifade ediyordu ve her bakımdan güzel bir insandı. Uğruna savaşmaya devam etmemiz gereken bir Amerika'yı temsil ediyordu" dedi.

        Robert Redford, bir defasında Jane Fonda ile çalışmaktan bahsederken şöyle demişti: Kolay. Yıllar içinde birçok film yaptık, bu yüzden işler böyle gelişti; çok fazla tartışma olmadı, çok fazla konuşmamıza gerek kalmadı. Aramızdaki her şey kendiliğinden yoluna girdi ve düşünecek pek bir şey kalmadı.

        Jane Fonda ile Robert Redford, onlarca yıldır birbirlerini tanıyorlar. İlk iş birlikleri 1960 yapımı 'Tall Story' filminde olmuştu. 1966'da 'Barefoot in the Park' filminde tekrar birlikte çalıştılar. En son iş birlikleri ise 2017'de 'Our Souls at Night' filmiyle gerçekleşmişti.

        Leonardo DiCaprio, Robert Redford'a saygı açıklamasında; "Oyuncu, aktivist, tutkulu bir çevreci ve sanat şampiyonu" diye söze başladı. Oscar'lı yıldız, Redford için; "Gezegenimizi koruma ve değişime ilham verme konusundaki sarsılmaz kararlılığı, muazzam yeteneğiyle örtüşüyordu. Etkisi gelecek nesiller boyunca sürecek" dedi.

        Hem Leonardo DiCaprio hem de Robert Redford, 'Muhteşem Gatsby' filminde 'Jay Gatsby' rolünü canlandırmıştı. Redford bu rolü 1974'te, DiCaprio ise 2013'te üstlenmişti.

