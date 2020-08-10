Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile ön protokol imzalandığı belirtildi.

Prosinecki ile 14 Ağustos Cuma günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği kaydedildi.