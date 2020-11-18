Yeşil-siyahlı ekip, Gaziantep FK ile 21 Kasım Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan ve yaklaşık 1 saat süren idman, topla yapılan çalışmayla sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Özgür Çek ve Sakıb Aytaç, idmana fizyoterapist eşliğinde devam etti.
"TARAFTARLARIN ELEŞTİRİLERİNİ KABUL EDİYORUZ"
Teknik direktör Robert Prosinecki, antrenmandan önce basın mensuplarına, Gaziantep FK maçının çok önemli olduğunu söyledi. Bulundukları durumdan kurtulmak istediklerini aktaran Prosinecki, şunları kaydetti:
"Gaziantep FK'nın ne kadar organize bir takım olduğunu, son maçlarda ne kadar iyi oynadıklarını biliyoruz. Beşiktaş'ı da yendiler. Biz Yeni Malatyaspor'a iki üç bireysel hatadan yenildik. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Kazanmaktan başka şansımız yok. Artık zamanı geldi. Takımımız bu doğrultuda çalışmalarını yapıyor. O yüzden bu karşılaşmayı bir çıkış maçı olarak görüyoruz. Taraftarların eleştirilerini de kabul ediyoruz. Oynadığımız 7 maç sonunda 5 puan topladık. Daha fazlasını yapabiliriz, o kapasite bizde var. Bu hafta herkes inanılmaz özverili çalıştı. Alacağımız bir galibiyet, takım ruhu, yönetim ve şehrimiz için her şeyi değiştirecektir. Bizi daha farklı bir konuma getirecektir."
FUTBOLCULARIN GÖRÜŞLERİ
Yukatel Denizlispor'un Bosna Hersekli futbolcusu Muris Mesanovic, zor bir maçın kendilerini beklediğini ve rakiplerinin kalitesinin farkında olduklarını belirtti.
Mesanovic, "Kendi ritmimizi yakalamak adına Gaziantep FK maçını bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu hafta ne gerekiyorsa yaptık. Evimizde 3 puan alarak önümüze bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Brezilyalı futbolcu Fabiano Leismann da önemli bir maça çıkacaklarının bilincinde olduklarını ve ona göre antrenman yaptıklarını dile getirdi.
Çok iyi bir kadroya sahip olduklarının altını çizen Leismann, "Gaziantep FK'nin ne kadar sert bir takım olduğunu biliyoruz. Onları çok iyi tanıyoruz. Bizim için önemli olan bu maçı kazanmak. Üç puanı alarak önümüze daha sağlam bakmak istiyoruz. Son 2-3 maçtır pozisyon yakalayıp atamayan takım olarak gözüküyoruz. Kalenin önüne götürüyoruz topu ama atamıyoruz. Malatya maçında golü atabilseydim sonuç farklı olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!