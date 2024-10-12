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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Robert Prosinecki: Grubun favorisi Türkiye - Futbol Haberleri

        Robert Prosinecki: Grubun favorisi Türkiye

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında milli takımımıza 1-0 yenilen Karadağ'ın teknik direktörü Robert Prosinecki, maçın ardından, "Grubun favorisi Türkiye" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 01:12 Güncelleme: 12.10.2024 - 01:12
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        "Grubun favorisi Türkiye"
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ, deplasmanda Türkiye’ye 1-0 mağlup oldu.

        Maç sonu basın toplantısında konuşan Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Türkiye’nin maç boyunca üstün taraf olduğunu belirterek, kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

        "GRUBUN FAVORİSİ TÜRKİYE"

        Karadağ'ın teknik direktörü, “Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Maç boyu bize üstünlük sağladılar. 2 kez kontrataktan öne geçme şansı yakaladık. Bu şansları değerlendiremedik. Maç çok iyi oldu. Seyir zevki çok güzel bir maç izlettik. Kendi oyuncularımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Türkiye grubun favorisi. Biz maalesef 3 mağlubiyetle başladık. Önümüzdeki Galler maçına konsantre olmamız lazım. İlk maçta Galler’e karşı iyi oynamıştık. İkinci maçta da Galler’e karşı daha iyi oynamaya çalışacağız. O maçtan puanlar çıkarmaya çalışacağız. Türkiye'nin baskılı oynayacağını biliyorduk. Bu baskıyı kırmak için çalıştık ama sahada sergileyemedik. Bazen 1 gol atarsınız ve maç o şekilde sona erer. Bugün ise bu isteklerimizi gerçekleştiremedik ve maçtan puansız ayrıldık. Galler maçında sakat ve cezalılar olacağı için taktiği oyuncuların son durumuna göre belirleyeceğiz” dedi.

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