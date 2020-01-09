09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig’de ilk yarıyı son sırada tamamlayan Kayserispor, devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların yeni teknik adamı Robert Prosinceki de takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"Ne ben ne de Türkiye sanırım şimdiye kadar kadın bir başkan görmedi" diyerek sözlerine başlayan Prosinecki, "Bu açıdan böyle bir deneyim benim için ilk olacak. Buraya teklif geldiğinde hissettiğim en önemli şey sürekli arkamda olması. Onunla konuşmalarımızda bana iyi işler yapabileceğimizi hissettirdi. İyi bir planlama yapabileceğimizi hissettirdi. Ben de o yüzden buraya geldim. Burada olmamın sebebi de çok çalışıp Kayserispor’u ligde tutmak" ifadelerini kullandı.
"HER PUANA TALİBİZ"
Kayserispor’daki ilk dönemi olan 2012-2013 sezonunda ilk devreyi 15. sırada bitirmelerine rağmen sezon sonu 5. olarak büyük bir başarıya imza atmasının hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Benzer işler yapmayı her zaman istiyoruz. Burada da geldiğimiz için tüm puanlara talibiz. Ama bu kolay olmayacak. Çok zor bir lig var. 10 puandayız, ligin sonundayız. Elimizde olan oyuncular, burada kalmak isteyen oyuncular ve yeni getireceklerimizle beraber her puana talibiz ve ligde en iyi sıralara çıkmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.
"ŞEHRİ VE İNSANLARI TANIYORUM"
Daha önce Kayserispor’da görev almasının kendisine avantaj sağlayıp, sağlamayacağının sorulması üzerine Robert Prosinecki, "Burada önceden olmamın avantajı var. Çünkü şehri, insanları tanıyorum, kültürü biliyorum. Ama tabii çok şey değişmiştir. 7-8 yıl geçti aradan. Başkanla, bu yeni yapılanmayla beraber futbolu seven bu şehre puanlar getirip bu takımı ligde tutacağız" şeklinde konuştu.
"BAŞKAN BERNA GÖZBAŞI İLE BERABER BÜYÜK İŞLER BAŞARACAĞIZ"
Başkan Berna Gözbaşı’nın çalışkan bir başkan olduğunu söyleyen 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Erkek egemen bir yerde bir kadın başkan olması çok önemli. Ben de bunun desteğini her zaman vereceğim. Çünkü gördüğüm kadarıyla çok profesyonel çalışıyor. Azimli bir insan. O yüzden beraber büyük işler başaracağız" dedi.
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