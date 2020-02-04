04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Süper Lig’in 21. haftasında sahasında oynayacakları Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenmanda futbolcuların hırslı olduğu gözlendi.
"ANTALYASPOR MAÇI HAYATİ BİR ÖNEM TAŞIYOR"
Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Göreve başladığımdan beri dışarıda 3 maç oynadık ve hepsini kaybettik. Ciddi manada belirleyici ve kazanmak zorunda olduğumuz maçlar serisi başlıyor. Şu an Antalya bunlardan ilki ve en önemlisi. Antalyaspor maçında, Galatasaray maçının ikinci yarısında oynadığımız oyunun daha üst seviyesini göstereceğimizi düşünüyorum. Bu maç için iyi hazırlanıyoruz ve umarım tam bir takım olarak ekip halinde öz güvenle oynarız ki öz güven konusunda bu maç çok önemli. Bizim için 3 puan almak demek, hem ligdeki yerimizi biraz daha yukarı çekmek, ardından da öz güven kazanmak açısından hayati önem taşıyor. İnanıyorum ki biz bu maçı kazanacağız" ifadelerini kullandı.
Prosinecki, 4-1 yenildikleri Galatasaray maçıyla ilgili sorulan bir soruya ise, "Biraz sıkıntılar yaşadık. Bazı oyuncular sakattı ve bazıları da cezalıydı. Sonradan birkaç idman yaparak bizlere katılan oyuncularımız var o yüzden takımı tam anlamıyla adapte etmek kolay olmadı çünkü hep değişiklikler yaşandı. Bu hafta tam takım olacağımıza inanıyorum ben. Penaltı konusunda yorum yapmak istemiyorum aslında. Türkiye’de VAR sistemi var ve hadi hakem bunu görmedi ama VAR sisteminin bunu bir şekilde görmüş olması lazım çünkü çok net bir penaltıydı. 2-1’den sonra maç nereye giderdi onu bilemeyiz ama hakemin bunu kasten yaptığını söyleyemem ama bariz bir penaltıydı. Hakem görmedi diyelim ama VAR nasıl görmedi ben çok merak ediyorum bunu ama dediğim gibi kasti bir şey yaptığını söyleyemem. Artem ile hiçbir sorun yok, bu aralar Mensah oynuyor ve onun daha fit olduğunu düşünüyorum o yüzden oynuyor. Artem de bu takımın bir parçası ve yeri geldiği zaman bize yararı olacak" diye cevap verdi.
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