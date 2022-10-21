Sezon başında Bayern Münih'ten, Barcelona'ya transfer olan tecrübeli forvet, La Liga'daki beklentileri karşılamayı başardı.

Polonyalı yıldız, Barcelona'nın, Villarreal'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol kaydederek önemli bir başarıya imza atı.

34 yaşındaki santrafor, La Liga'daki 10’uncu maçında gol sayısını 11'e yükseltti.

Lewandowski, Brezilyalı Ronaldo Nazario'dan bu yana İspanya ligindeki ilk 10 maçında 10 gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu.

Tecrübeli golcü, 4 yıl daha Barcelona forması giyecek.