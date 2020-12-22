Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, düzenlediği basın toplantısında, Covid-19’a yakalananları ve ölüm sayılarını azaltmak için temasların en aza indirilmesi çağrısı yaptı.
"Gerçekten önümüzde zor haftalar var. Durum daha da kötüye gidiyor." diyen Wieler, hem yeni vaka hem de ölüm sayılarının yüksek seyrettiğini, özellikle yaşlı bakım evlerinde yaşayan çok kişinin Covid-19’a bağlı yaşamını yitirdiği belirtti.
Hastanelerin, doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının kapasitelerinin sınırında çalıştığını vurgulayan Wieler, virüsün insanlar birbirine temas ettiğinde yayıldığına işaret etti.
Wieler, bundan dolayı Noel’de halka evde kalınması ve seyahate çıkılmaması çağrısında bulunarak, "Sıkılaştırılan tedbirler bir haftadan beri yürürlükte. Yeni vakaların, ağır hastaların ve ölüm sayılarının azalması muhtemelen haftalar sürecek." değerlendirmesinde bulundu.
Yoğun bakımdaki hasta sayısının 5 binin üzerinde olduğuna dikkati çeken Wieler, hastanelerde çoğunlukla Covid-19 hastaları tedavi edildiği için normal bölümlerde boş yatak sayısının da azaldığını vurguladı.
Wieler, sağlık personeli arasında virüse yakalananların da bulunduğunu belirterek, "Doktorlar ve diğer sağlık personeli olmadan boş yataklar da yardımcı olmaz." ifadesini kullandı.
Almanya’da son 24 saate 19 bin 528 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 530 bin 180’e yükseldi.
Son 24 saatte 731 kişinin hayatını kaybetmesiyle Covid-19’a bağlı can kaybı sayısı da 27 bin 6’ya çıktı.
Ülkede Covid-19’dan iyileşenlerin sayısı, 1 milyon 136 bin 700 olarak açıklandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!