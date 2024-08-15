Robert Klauss: Sevinç ve mutluluk içerisindeyiz

Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klauss, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Klauss, karşılaşmada iyi performans sergilediklerini söyledi.

"SEVİNÇ VE MUTLULUK İÇERİSİNDEYİZ"

Klauss, futbolcularını ve ekibini tebrik ederek, "Sevinç ve mutluluk içerisindeyiz. Play-off'larda devam edecek olmak bizim için çok güzel bir duygu. Bu güzelliği yaşatmak çok hoş. Maç boyunca iyiydik. İkinci yarıda 60 ve 70.'nci dakikalar arası düşündürücü oldu. Rakip takım değişiklikler yaptı. Tam zamanında gol geldi ve kendimizi güzel hissettik." diye konuştu.