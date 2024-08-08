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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Robert Klaub: Trabzonspor'un defansif oynaması bizi şaşırttı - Futbol Haberleri

        Robert Klaub: Trabzonspor'un defansif oynaması bizi şaşırttı

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yenen Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klauss, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 23:18 Güncelleme: 08.08.2024 - 23:36
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        "Trabzonspor'un defansif oynaması şaşırttı"
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        Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klauss, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "OYUNCULARIM, PLANA BAĞLI KALARAK GÜZEL BİR GALİBİYET ELDE ETTİ"

        Klauss, Papara Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Rövanş maçını beklemeye geçeceğiz. Taktiksel disiplinime bağlı kalan takımımı tebrik ediyorum. Tamamen plana bağlı kalarak güzel bir galibiyet elde ettiler. Bunu sonraki maçta da göstermek istiyoruz." dedi.

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        Özellikle ilk yarı üstün olan tarafın kendileri olduğunu kaydeden Klauss, şunları kaydetti:

        "İkinci yarı gelen oyuncu değişiklikleriyle Trabzonspor'un karşılık vermesiyle gitti geldi bir oyun oldu. Sonunda galibiyet golünü biz attık. Takım maça gayet konsantre başladı. İkinci yarı gelişen Trabzonspor ataklarından sonra taraftarların devreye girmesiyle biraz zorluk yaşadık ama üstesinden gelmeyi bildik. Biz sadece bir maç kazandık. Şanslar yüzde 50 devam ediyor. Takım değeri olarak bizden tabii ki daha değerliler ama biz zor olanı başararak gol atıp galip geldik."

        "TRABZONSPOR'UN DEFANSİF OLMASI BİZİ ŞAŞIRTTI"

        Klauss, Visca'nın kanatlardan etkili olacağını düşünerek buna önlem almaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Sadece Mendy'in 8 numarada oynamış olması, kadronun defansif olması şaşırttı. Ama biz kendi oyun planımıza sadık kalarak mücadeleyi tamamladık." diye konuştu.

        "TÜRKLERLE İÇ İÇEYİZ"

        Viyana'da birçok Türk yaşadığını belirten Klauss, "Onlarla iç içeyiz. Bu eşleşmeye sevinen oldu. Gerekli analizi yaptık, bilenen takım. Gerekli analizleri yaparak işimize baktık." dedi.

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