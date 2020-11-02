Araştırmacı gazeteciliği ve Orta Doğu üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan habercilik konusunda dünya çapında bir üne sahip olan Robert Fisk vefatıyla gündem oldu. Gazetecilerin hakkında tweet atmaya başladığı Robert Fisk kimdir? The Independent gazetesinin Orta Doğu muhabirliğini yapan Robert Fisk nereli ve kaç yaşında öldü? İşte Robert Fisk'in kitapları...

ROBERT FİSK KİMDİR?

Robert Fisk, 12 Temmuz 1946'da Maidstone'da doğdu. 30 Ekim 2020'de Dublin, İrlanda'da hayata veda eden Robert Fiks İngiliz gazeteci ve yazardır.

The Independent gazetesinin Orta Doğu muhabiri olan Fisk, otuz yılı aşkın bir dönem Beyrut'a odaklanarak çalıştı. ABD'nin Afganistan Savaşı ve 2003 yılındaki Irak'ın işgalini yakından takip etti ve kitaplar yayımladı.

The New York Times gazetesi bir keresinde onu: "Britanya'daki belki de en ünlü yurt dışı muhabiri" olarak tanımladı.[1] 1970'lerde İrlanda'daki olaylar, 1974'teki Karanfil Devrimi, Lübnan İç Savaşı, 1979 İran Devrimi, Sovyet-Afgan Savaşı, 1991 Körfez Savaşı, İran-Irak Savaşı ve 2003'teki Irak'ın işgalini bildirdi.

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yeşilova mezrasında gerçekleşen Yeşilova Olayını haberleştiren Fisk, 2 Mayıs 1991 tarihinde Olağanüstü Hal Bölge Valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun talimatı ile gözaltına alındıktan sonra hakkında sınır dışı kararı verildi.

Dünyanın en çok ödül alan gazetecisi unvanına sahip olan Fisk, El-Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin ile 1994-1997 arasında üç defa röportaj yaptı. Ladin, 1996 yılındaki röportajında, ABD'ye karşı verdikleri mücadelede bütün Müslümanların bir araya geleceğini belirtti.

Fisk, ABD ve İngiltere'nin Irak işgalini sert bir şekilde eleştiren yazılar yazdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun PYD ve YPG'ye karşı gerçekleştirdiği Afrin Operasyonu'nu takip etmek için Afrin'e geldi, buradaki çatışmalarla ilgili incelemeler yayınladı.

ROBERT FİSK KİTAPLARI

Robert Fisk'in Türkçeye çevrilmiş kitaplarından bazıları şöyle:

Cezayir Yazıları 1992-2013

Büyük Medeniyet Savaşı - Ortadoğu'nun Fethi

Mısır Yazıları

Suriye - Cehenneme Düşüş

İsrail Yazıları

11 Eylül'den Afganistan'a ABD İmparatorluğu(Tarık Ali ve John Berger'le beraber)