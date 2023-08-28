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        Haberler Dünyadan Robert Downey Jr: Aşkımız hâlâ çiçek açıyor - Magazin haberleri

        Robert Downey Jr: Aşkımız hâlâ çiçek açıyor

        Robert Downey Jr, eşi Susan Downey ile kamera karşısına geçti. Susan Downey ile düğün pozlarının aynısını veren ünlü aktör, "Aşkımız hâlâ çiçek açıyor" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 10:10 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:10
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          Robert Downey Jr, yapımcı eşi Susan Downey ile evliliklerinin 18'inci yılını kutladı.

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          "AŞKIMIZ HÂLÂ ÇİÇEK AÇIYOR"

          Objektif karşısına geçen çift, düğün pozlarının aynısını yeniden verdi. Susan Downey, kutlama fotoğrafında eline ayçiçeklerini alırken, Robert Downey Jr ise eşine sevgiyle eğildi ve kulağına yeniden aşk sözcükleri fısıldadı. Mutluluklarını gözler önüne seren Robert Downey Jr, "18 yıl… Ve aşkımız hâlâ çiçek açıyor" ifadelerini kullandı.

        • 3

          SAKIZI 55 BİN DOLARA SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

          Öte yandan geçtiğimiz aylarda 'Marvel' yıldızı Robert Downey Jr'ın sakızı bir e-ticaret sitesinde 55 bin dolara satışa sunulmuştu. Robert Downey Jr'ın satışa çıkarılan sakızının özelliği; arkadaşı Jon Favreau'nun 'Hollywood Şöhretler Kaldırımı'na yerleştirilme töreninde, yıldızın üzerine bir parçasını yapıştırmış olmasıydı.

        • 4

          "ONU YAKALAYABİLDİM"

          Robert Downey Jr'ın hareketi, iki arkadaşın arasında bir espri olarak algılanmıştı. O şaka malzemesi olan sakız online açık artırmadaydı. Satış sitesindeki tanıtımda satan kişi, "Merhaba! Ünlü aktör ve yapımcı Jon Favreau'nun 'Hollywood Şöhretler Kaldırımı'na dâhil edildiği etkinlik sırasında bölgedeydim. Etkinlikte Robert Downey Jr. sakızını yıldızın üzerine koydu ve büyük ihtimalle orada bıraktı. Ben de onu yakalayabildim" ifadelerini kullanmıştı.

          Fotoğraflar: AA, Reuters, Instagram

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