Robert De Niro Oscar'a bir kez daha aday olursa rekor kıracak

De Niro'nun 1981 yılında kazandığı son Oscar'ından bu yana geçen 43 yıl ile ilgili bir rekor daha var. Eğer "Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon)" ile "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında Oscar kazanırsa, Helen Hayes'e ait olan "Bir Aktörün Oscar Kazanması Arasındaki En Uzun Yıl Aralığı" rekorunu kıracak.