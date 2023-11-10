"YAZIKLAR OLSUN SANA!"



De Niro’nun da katıldığı duruşmalarda ünlü oyuncu eski asistanına “Yazıklar olsun sana!” diye bağırmıştı. Duruşma sırasında Robinson, De Niro ve kız arkadaşı Tiffany Chen’in, bir zamanlar sevdiği işi kabusa dönüştürmek için ona karşı birlik olduklarını ifade etmişti.