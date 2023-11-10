Robert De Niro davayı kaybetti
Graham Chase Robinson tarafından mobbing yapmak ve cinsiyet ayrımcılığına kadar çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan Robert De Niro, eski asistanının açtığı davayı kaybetti
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Eski asistanı tarafından mobbing yapmaktan cinsiyet ayrımcılığına kadar çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan Robert De Niro'nun davası sonuçlandı.
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New York'taki Manhattan Federal Mahkemesi'nde görülen davada alınan karar, Robinson'ın şirketten istifasıyla başlayan ve yıllar süren hukuk mücadelesine son verdi.
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Mahkeme jürisinin kararıyla, Robert De Niro'nun eski kişisel asistanına 1,2 milyon doların üstünde tazminat ödenmesine hükmedildi. Mahkemede, De Niro'nun, asistanını zehirli bir çalışma ortamına maruz bırakmaktan sorumlu olduğu tespit edildi.
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41 yaşındaki Graham Chase Robinson, De Niro’yu 2008’den 2019’daki istifasına kadar çalıştığı süre boyunca iş yerinde tacizle suçlamış ve cinsel açıdan uygunsuz davranışlara maruz kaldığını iddia etmişti.
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Jüri, De Niro'nun istismardan kişisel olarak sorumlu olmadığını tespit ederken, şirketi Canal Productions'ın eski asistanı Graham Chase Robinson'a karşı cinsiyet ayrımcılığı ve misilleme yaptığını ve ona 632 bin 142 dolar tutarında iki ödeme yapması gerektiğini söyledi.
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"YAZIKLAR OLSUN SANA!"
De Niro’nun da katıldığı duruşmalarda ünlü oyuncu eski asistanına “Yazıklar olsun sana!” diye bağırmıştı. Duruşma sırasında Robinson, De Niro ve kız arkadaşı Tiffany Chen’in, bir zamanlar sevdiği işi kabusa dönüştürmek için ona karşı birlik olduklarını ifade etmişti.
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