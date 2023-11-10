Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Robert De Niro'nun cezası belli oldu - Magazin haberleri

        Robert De Niro davayı kaybetti

        Graham Chase Robinson tarafından mobbing yapmak ve cinsiyet ayrımcılığına kadar çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan Robert De Niro, eski asistanının açtığı davayı kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 15:57 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Eski asistanı tarafından mobbing yapmaktan cinsiyet ayrımcılığına kadar çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan Robert De Niro'nun davası sonuçlandı.

        • 2

          New York'taki Manhattan Federal Mahkemesi'nde görülen davada alınan karar, Robinson'ın şirketten istifasıyla başlayan ve yıllar süren hukuk mücadelesine son verdi.

        • 3

          Mahkeme jürisinin kararıyla, Robert De Niro'nun eski kişisel asistanına 1,2 milyon doların üstünde tazminat ödenmesine hükmedildi. Mahkemede, De Niro'nun, asistanını zehirli bir çalışma ortamına maruz bırakmaktan sorumlu olduğu tespit edildi.

        • 4

          41 yaşındaki Graham Chase Robinson, De Niro’yu 2008’den 2019’daki istifasına kadar çalıştığı süre boyunca iş yerinde tacizle suçlamış ve cinsel açıdan uygunsuz davranışlara maruz kaldığını iddia etmişti.

        • 5

          Jüri, De Niro'nun istismardan kişisel olarak sorumlu olmadığını tespit ederken, şirketi Canal Productions'ın eski asistanı Graham Chase Robinson'a karşı cinsiyet ayrımcılığı ve misilleme yaptığını ve ona 632 bin 142 dolar tutarında iki ödeme yapması gerektiğini söyledi.

        • 6

          "YAZIKLAR OLSUN SANA!"

          De Niro’nun da katıldığı duruşmalarda ünlü oyuncu eski asistanına “Yazıklar olsun sana!” diye bağırmıştı. Duruşma sırasında Robinson, De Niro ve kız arkadaşı Tiffany Chen’in, bir zamanlar sevdiği işi kabusa dönüştürmek için ona karşı birlik olduklarını ifade etmişti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Habertürk Anasayfa