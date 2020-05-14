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Robert De Niro: Kaç kişinin öldüğü Trump'ın umurunda değil

ABD Başkanı Donald Trump'ı koronavirüs krizinde yaptıklarından dolayı eleştiren ünlü oyuncu Robert De Niro, yeni açıklamasında, Trump'ı kaç kişinin öldüğünü umursamamakla da suçladı

14.05.2020 - 14:33 | Güncelleme: ABONE OL
Robert De Niro

ABD'de Başkan Donald Trump'ı en çok eleştiren isimlerden olan ünlü oyuncu Robert De Niro, bu kez Trump'ı koronavirüs krizindeki yönetiminden vurdu.

New York'taki evinden BBC'nin Newsnight programına bağlanan 76 yaşındaki oyuncu, 'zırdeli' diye nitelediği Trump'ın virüsten kaç kişinin öldüğünü umursamadığını öne sürdü.

Beyaz Saray üyelerinin Trump'a karşı çıkmaktan kaçınma çabasının Şekspiryen olduğunu söyleyen De Niro, "Başımızdaki delinin saçmaladıklarının etrafında kıvırıyorlar... Dehşet verici" diye konuştu.

"Korkutucu, çünkü bu adamın yaptıkları karşısında herkes bir nevi apışıp kalıyor ve sersemliyor" vurgusu yapan ünlü oyuncu, Trump'la çatışmaktan çekinmeyen New York Valisi Andrew Cuomo'nun koronavirüs krizine verdiği karşılığı bir kez daha övdü.

Sanatçı, Trump'ın sadece Kasım 2020 başkanlık seçimine odaklandığını, kaç kişinin öldüğünün, Amerikalıların yaşamlarına ne olduğunun umurunda olmadığını dile getirdi.

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