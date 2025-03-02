Robert De Niro hayatında son kez yapmak istediği şeyi açıkladı - magazin haberleri

Robert De Niro hayatında son kez yapmak istediği şeyi açıkladı - magazin haberleri

Hollywood'un ünlü yıldızı Robert De Niro, hayatında en son olarak ne yapmak istediğini açıkladı. En son siyasi gerilim dizisi 'Zero Day'de rol alan; 'Taxi Driver', 'Goodfellas' ve 'Heat' gibi tüm zamanların en iyi filmlerinden bazılarıyla hafızalara kazınan De Niro, tüm filmlerini sırayla izlemek istediğini ancak buna zaman bulup bulamayacağından emin olmadığını söyledi.

Kariyerine 1965'te başlayan 81 yaşındaki Oscar'lı yıldız, son röportajında kişisel hayatında hâlâ başaramadığı bir şey olduğunu söylerken; "Her zaman tüm filmlerimi izlemek, hepsini gözden geçirip onları yaptığım sırayla izleyerek hayatımda yaptığım her şeyi son bir kez görmek istediğimi düşünürdüm" dedi. De Niro; "Yapar mıyım bilmiyorum ama eskiden 'Bunu yapmak isterim' diye düşünürdüm" diye ekledi.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Yedinci çocuğunu iki yıl önce kucağına alan Robert De Niro, artık film izlemeye vakti olmadığı için çocuk programlarının hayranı olduğunu itiraf etmişti.

Sevgilisi Tiffany Chen ile kızları Gia Virginia Chen De Niro'nun ikinci doğum gününü 6 Nisan'da kutlayacak olan ünlü yıldız, katıldığı bir radyo programında; "Gerektiği kadar film izlemiyorum" demiş ve şöyle devam etmişti: Sadece ayak uydurmak istiyorum ama güncel olayları, tabiri caizse bunun gibi haber programlarını izliyorum. Artık küçük kızımla birlikte The Wiggles ve Bayan Rachel'ı (YouTube programcısı) izliyorum.

Ünlü oyuncu, geçen ay verdiği röportajda da kızı Gia ile hayatını anlatırken; "Ben erken kalkan biriyim. Sabahlarımı onunla Bayan Rachel'ı (YouTube programcısı) izleyerek ve ona biberonunu vererek geçiriyorum" demişti.