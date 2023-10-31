Oscar ödüllü oyuncu Robert De Niro'nun başı eski asistanı Graham Chase Robinson ile dertte. De Niro, Robinson tarafından cinsiyet ayrımcılığı ve tacizle suçlanıyor. De Niro'ya 2019'da Robinson tarafından 12 milyon dolarlık tazminat davası açılmıştı. Robert De Niro'nun eski asistanı yıllarca "cinsiyet ayrımcılığına ve tacize" maruz kaldığını söylemişti.