Ünlü şair anıldı

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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası'nın (BCCT) gelenekselleşen etkinliklerinden biri olan "Burns' Supper", Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo'nun evsahipliğinde ve BCCT Başkanı Chris Gaunt ile eşi Gülten Süzer Gaunt'un eşliğinde gerçekleşti.

İskoç kültürünün yaşatıldığı geceye iş ve cemiyet dünyası ile diplomasi çevrelerinden birçok isim katıldı.

"MUTLULUK DUYDUK" Gecede BCCT Başkanı Chris Gaunt OBE, Burns'ün eserlerinden örnekler sunduğu açılış konuşmasında bu geleneksel İskoç kutlamasını kültür zenginliği ile bilinen İstanbul'da da uzun yıllardır gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

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