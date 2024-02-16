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        Haberler Magazin Rober Hatemo: Kimse aramadı - Magazin haberleri

        Rober Hatemo: Kimse aramadı

        2022'de babası Şahin Hatemo'yu kaybeden Rober Hatemo, yaşadığı acının ardından sağlık sorunları yaşamaya başladığını açıkladı. "Doktorlar anksiyete olduğunu söyledi" diyen Hatemo, antidepresana başladığını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 08:15 Güncelleme: 16.02.2024 - 09:00
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rober Hatemo, Maslak'taki bir mekânda sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, bir süredir sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

        • 2

          "BABAMI KAYBETTİKTEN SONRA GARİP ŞEYLER OLMAYA BAŞLADI"

          2022'de babası Şahin Hatemo'yu kaybeden Robet Hatemo, "Babamı kaybettikten sonra garip şeyler olmaya başlamıştı. Karnım ağrımaya başlıyordu, sahnede şarkı söyleyemiyordum, bağırsak sorunlarım vardı. İki üç tane profesör ile görüştüm. Hepsi anksiyete olduğunu söyledi. Küçük bir doz antidepresan kullanıyorum. İki hafta falan oldu, iyi geldi galiba. Hiç problem yaşamıyorum. İlk başta çok zorladı beni bulanık görmeler, terlemeler yaptı. Biraz sıktım dişimi ama alıştım. Bu ilaçları Türkiye'nin %80'i kullanıyormuş, aşırı şaşırdım" dedi.

        • 3

          "İKİ SENE BATTANİYE ALTINDA YATTIM"

          Hastalık sürecinde evine kapandığını söyleyen Rober Hatemo, "İki sene battaniye altında yattım kimse; 'Ne yapıyorsun?' diye aramadı beni. Bağışıklığım o zamanlar çok düştü. Bunu atlatmak için uzun bir süre bekledim. Herkesin başına gelebilir bunlar. Ben kimseye alınmadım, gücenmedim. Kimse yoktu ama yanımda. Sonra düzelince tekrar geldiler. Dostlarım da var tabii ki ama çok az" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: HT Magazin, Depo, DHA

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