Robbie Williams'ın şarkısı Oscar'dan diskalifiye edildi

Akademi kurallarına göre, ödül değerlendirmesi için sunulan herhangi bir şarkının sözlerinin ve müziğinin, özgün ve özellikle sinema filmi için yazılmış olması gerekiyor.

'Forbidden Road', 'En İyi Orijinal Şarkı' kategorisinde Altın Küre'ye de aday gösterildi.