THY EuroLeague'de oynanan Real Madrid-Partizan maçında çıkan olaylara karışan Real Madrid'in Fransız basketbolcusu Guerschon Yabusele, Partizan ve Dante Exum'dan özür diledi.

Yabusele, Instagramdaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Maç sırasındaki davranışım için tamamen özür diliyorum. Basketbol, dostluk ve paylaşım sporudur. Her zaman büyük ilişkimin olduğu bir kulüp olan Partizan'dan, Dante Exum'dan, onun ailesinden, takım arkadaşlarından ve taraftarlarından en samimi özürlerimi diliyorum." ifadelerini kullandı.