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R.Madrid-Partizan maçının olay adamı Guerschon Yabusele özür diledi

THY EuroLeague'deki olaylı Real Madrid-Partizan maçında rakip takım oyuncusu Dante Exum'u adeta bir güreşçi gibi parkeye çarpan Real Madrid'li Guerschon Yabusele'den olaylar sonrası ilk açıklama geldi. Fransız basketbolcu, Dante Exum ve Partizan'dan özür diledi.

Giriş: 28.04.2023 - 15:09 | Güncelleme: ABONE OL
R.Madrid-Partizan maçının olay adamı Guerschon Yabusele özür diledi
AA

THY EuroLeague'de oynanan Real Madrid-Partizan maçında çıkan olaylara karışan Real Madrid'in Fransız basketbolcusu Guerschon Yabusele, Partizan ve Dante Exum'dan özür diledi.

Yabusele, Instagramdaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Maç sırasındaki davranışım için tamamen özür diliyorum. Basketbol, dostluk ve paylaşım sporudur. Her zaman büyük ilişkimin olduğu bir kulüp olan Partizan'dan, Dante Exum'dan, onun ailesinden, takım arkadaşlarından ve taraftarlarından en samimi özürlerimi diliyorum." ifadelerini kullandı.

4 YIL MEN İDDİASI!

İspanyol basını, olaylar sırasında Partizan'ın oyuncusu Exum'a vuran 27 yaşındaki Yabusele'nin 4 yıla kadar spordan men cezası alabileceğini iddia etti.

Madrid'de oynanan mücadelenin bitimine 1 dakika 40 saniye kala Real Madrid'den Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı sert faul sonrasında iki basketbolcu arasında yaşanan gerginlik, diğer oyuncuların da dahil olmasıyla arbedeye dönüşmüştü.

MAÇ ERKEN BİTİRİLDİ

Çok sayıda oyuncunun birbirine fiziksel müdahalede bulunduğu olaylarda Real Madridli Yabusele, Dante Exum'ı yere sermişti. Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı almıştı.

Deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanan Sırbistan temsilcisi Partizan, play-off çeyrek final serisinde İspanya ekibi Real Madrid karşısında 2-0 üstünlük yakaladı.

Üç galibiyete ulaşan tarafın Dörtlü Final'e kalacağı serinin üçüncü maçı, 2 Mayıs Salı günü Partizan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da yapılacak.

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