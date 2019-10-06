Son dakika! Rizespor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 7. haftası, Karadeniz derbisine sahne olacak. Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'a konuk olacağı mücadelede saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçta Göçek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ile Erdem Bayık yapacak.

FIRTINA SERİ PEŞİNDE

Lige iyi başlayamayan Trabzonspor, Beşiktaş'ı geçtiğimiz hafta sahasında 4-1 mağlup ederek adından söz ettirmişti. Bordo-mavililer, Rizespor'u da yenerek galibiyet serisi yakalamayı ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

RİZE GALİBİYETE HASRET

Son 4 maçının ikisinde berabere kalıp ikisinde mağlup olan Çaykur Rizespor ise bu kötü seriyi bitirmek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Trabzonspor galibiyetiyle güven tazelemeyi amaçlıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Kritik maçın muhtemel 11'leri şöyle:

ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan

Chatziisaias

Abarhoun

Morozuik

Melnjak

Attamah

Vetrih

Boldrin

De Pauw

Samudio

Scepovic

TRABZONSPOR

Uğurcan

Pereira

Hüseyin

Hosseini

Novak

Abdulkadir Parmak

Sosa

Sörloth

Nwakaeme

Sturridge