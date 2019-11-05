İsmail Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray maçının geride kaldığını vurguladı.

Ligin 11. haftasında Antalyaspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Kartal, "Antalyaspor ile aynı puandayız. Ligde her takım, her takımdan puan alabiliyor. Gerçekten çok zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. Bunun da bilincindeyiz. Kendi evimizde Antalyaspor karşısında iyi mücadele edip, taraftarımızın da avantajını kullanarak üç puanla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KAÇMAK İŞİN EN KOLAY KISMI"

İsmail Kartal, ortalıkta sürekli, "Hoca istifa etsin, ayrılsın" diye laflar dolaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İş o raddeye gelince ben gereğini yaparım. Kimsenin şüphesi olmasın. Ama geçmişte burada yapılanları da herkes biliyor. Kimse de bunları unutmasın. Geçmişte bu kulüpte nelerin olduğunu herkes iyi biliyor. Ben Rizeliyim ve gereğini de yaparım. Biz yedi antrenörüz. Kulübün bize takdir ettiği bir rakam var. Bu, bizim hak edişimizdir, biz bunu alırız ama onun haricinde tazminatım olsun şu veya bu hiçbir şeyim yok."

Sosyal medyayı takip etmediğini dile getiren Kartal, şöyle konuştu:

"Sosyal medyadaki insanlar veya başka insanlar, birileri söyledi diye ben istifa edecek değilim. Doğru yoldayım, ne yaptığımı biliyorum. Oyuncularıma güveniyorum. Geçen sene bu takım devreyi 12 puanda bitirdiği zaman aynı şeyler oluyor muydu? Daha ligin ilk yarısının bitmesine yedi maç var. Şu an 11 puanımız var. Üst üste iki galibiyet aldığımız zaman bu takım ilk beşin içerisine girer. Öyle hemen kolay pes etmek yok. Kaçmak işin en kolay kısmı. Arkanı dön git, öyle bir şey yok. İnsanlar Çaykur Rizespor'u daha güzel yerlerde görmek isteyebilir. Bu, onların en doğal hakkıdır. Ancak bu işin bütçesi var, planlaması var, yaşadığımız sakatlıklar var ve yaşanan başka olaylar var. Bunları da insanların gözden geçirmesi gerekir. Ona göre yorumlasınlar, eleştiri de tabii olacak ama bir de gerçekler var."

ABARHOUN KONUŞTU

Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Mohamed Abarhoun, Galatasaray maçını unuttuklarını ve önlerindeki karşılaşmalara odaklandıklarını söyledi.

Hafta sonu çok önemli bir maç oynayacaklarını belirten Abarhoun, "Antalyaspor ile aynı puandayız. Onlar da son maçlarda kötü sonuçlar alıyor. Biz eğer bu maçtan galip ayrılabilirsek bence derin bir nefes alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü biz de bir türlü iyi yolda olabilecek skorları alamadık. Devamlı olarak bir yeniliyoruz, bir yeniyoruz." diye konuştu.

"Artık iyi sonuçlar alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor." diyen Abarhoun, "Taraftarlarımızdan tek isteğimiz bu maça gelmeleri, bizi desteklemeleri. Biz de bu maça iyi hazırlanıyoruz. Eğer bunu yaparlarsa bu maçta iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.