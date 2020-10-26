Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 6. haftasında Demir Grup Sivasspor'u Baiano ve Remy'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı. Karadeniz ekibi puanını 8'e yükseltirken üç hafta sonra mağlubiyet alan Sivasspor ise 5. maçı sonrasında 7 puanda kaldı.

3. dakikada orta alanda buluştuğu topla sağ kanattan hızla içeri sokulan Baiano, karşı karşıya pozisyonda çaprazdan vuruşunu yaptı ve yerden diğer köşeye giden top ağlarla buluştu: 0-1 Daha önce Gençlerbirliği'nde de forma giyen Baiano, Türkiye kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

5. dakikada Max Gradel orta alanda kaptığı topla ceza alanına doğru ilerledi, bu sırada Morozyuk'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Sivassporluların faul beklentileri karşılık bulmadı.

8. dakikada Sivasspor'da Robin Yalçın'ın ara pasında savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Kayode, ceza alanının ilk metrelerinde bomboş durumda vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

15. dakikada Yatabare yine sağ kanattan bir orta kesti, kale alanının hemen önündeki Kayode topa dokunamadı.

25. dakikada Köşe vuruşu sonrası kendi ceza alanında topu kapan Boldrin takımını kontraya çıkarmak istedi, son anda araya giren Ziya büyük tehlikeyi önledi.

30. dakikada sağ kanatta iki oyuncunun arasından çok iyi sıyrılan Yatabare'nin ortasına kale alanı içindeki Sivassporlu oyuncular dokunamadı, Rizespor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

32. dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Sağ kanattan Barış Yardımcı'nın ortasına savunmadan ileri çıkan Caner Osmanpaşa kafayı vurdu, top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

Çaykur Rizespor, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

46. dakikada Yasin Öztekin sağ kanattan kale alanına doğru çok sert ve tehlikeli bir orta kesti, Çaykur Rizespor savunması topu uzaklaştırdı.

58. dakikada Sivasspor'da Faycal Fajr uzak mesafeden şutunu çekti ancak top farklı şekilde üstten auta gitti.

62. dakikada Kayode'nin sağ kanattan ortaladığı topta Emir Dilaver'in ayağından aşan topu kaleci Gökhan elleriyle kontrol etti. Sivassporlular bu pozisyonda kaleciye pas iddialarında bulundu ancak hakem devam dedi.

65. dakikada Max Gradel sol kanattan içeri sokulmak isterken Morozyuk'un müdahalesiyle yerde kaldı. Sivasspor cephesi bu pozisyonda serbest vuruş ve Morozyuk'a ikinci sarı kart kararı bekledi ancak hakem bir kez daha oynayın dedi.

71. dakikada Uğur'un sol kanattan ortasına penaltı noktası üzerinde Yatabare kafayı vurdu, top kaleci Gökhan'ın üzerine gitti.

74. dakikada Sivasspor'da bu kez Faycal Fajr sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta ortasını yaptı, Yatabare'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

90+1. dakikada Sivasspor gol ararken savunmada bıraktığı boşluğu Remy iyi değerlendirdi. Savunmadan atılan uzun topla bomboş durumda hareketlenen Remy, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi de çalımlayıp topu boş ağlara yolladı: 0-2