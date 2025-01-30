Rize’nin Pazar ilçesi Ortaırmak köyünde anız ateşi ormana sıçradı. Yerleşim yerinden uzaktaki yangına itfaiye ekipleri ulaşmaya çalışıyor.

İlçeye bağlı Ortaırmak köyünde öğle saatlerinde başlayan anız ateşi, rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormana sıçradı. Duman ve ateşi gören köylülerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınamazken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerinden uzaktaki yangına ulaşmak için ekipler, sarp ve engebeli arazide çalışmalarını sürdürüyor.

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Öte yandan ormanlık alandaki yangın köy merkezinden vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi