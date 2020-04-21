Rizeli minikler, 23 Nisan'ı evlerinde çektikleri kliple kutladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan Gülbahar Hatun Anaokulu öğrencileri, bayramı erkenden kutlamak için harekete geçti.

Türk bayrağı, kırmızı beyaz balonlar ve "23 Nisan bayramımız kutlu olsun." yazılı afişler hazırlayarak evlerini süsleyen çocukların "Evde kal." çağrılarının yer aldığı görüntüleri, velilerce kaydedildi.

Miniklerin "Hayat eve sığar, çocuk bayramını evde kutlayacağız.", "Virüsü yenmek için evde kal Türkiye.", "Bayramlar eve sığar.", "Hayat eve sığar evde de bayram kutlanır." mesajlarını verdiği görüntülerle klip hazırlandı.

Okul Müdürü Cemil Metoğlu, öğrencilerin 23 Nisan'ın 100. yıl coşkusunu evlerinde yaşayacağını belirterek, klip hazırlıkları yapan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.