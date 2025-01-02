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        Haberler Gündem Vefat Rizeli Kıbrıs gazisine veda

        Rizeli Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Rizeli Kıbrıs Gazisi Muhammet Aytemiz, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:47 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:47
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        Rizeli Kıbrıs gazisine veda
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Muhammet Aytemiz, yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü hayatını kaybetti.

        Aytemiz'in Ardeşen ilçesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Milletvekili Av. Harun Mertoğlu, Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Aytemiz kılınan cenaze namazının ardından Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi Konak Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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