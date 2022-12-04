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Rize´de, İYİ Parti Kongresi'nde tekmeli yumruklu kavga çıktı

Rize İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nın olağanüstü kongresinde tekmeli-yumruklu kavga toplantıya damgasını vurdu. İki başkan adayının tarafları arasında çıkan sözlü tartışma daha sonra yerini kavgaya bıraktı. Polisin araya girmesiyle gerginlik sona erdi

Giriş: 04.12.2022 - 21:28 | Güncelleme: ABONE OL
Rize'de, İYİ Parti Kongresi'nde tekmeli yumruklu kavga çıktı - Güncel haberler
İYİ Parti Kongresi'nde kavga
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DHA

Rize'de İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde partililer arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Salon dışına taşan kavga polisin müdahalesiyle sona erdi.

İYİ Parti Rize Merkez İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gönül Er´in başkan seçildiği kongrede kürsüye çıkan diğer başkan adayı İsmail Keskin partililere seslendi. Bu sırada iki adayın tarafları arasında sözlü tartışma başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olaylarda partililer tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Sahnede ve salonda süren kavga koridorlara taştı. Bu sırada İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık partililere sakin olmaları çağrısında bulundu. Polisin araya girmesiyle kavga ve gerginlik sona erdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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