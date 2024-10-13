Rize’de belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri disipline sevk edildi

REKLAM advertisement1

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan AK Partili belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını bildirdi.

Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 13, 2024

"AÇILIŞA KATILDIM, YEMEDİM" YANITINI VERMİŞTİ

Rize'de, Burger King şubesinin açılışına İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete ile parti il ve ilçe yoneticileri katılmıştı. Başkan Mete, açılışa katılması ile ilgili eleştirilere "İşletmenin sahibi, okul arkadaşım. Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik. Rize'de ve Türkiye'de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail'e destek vermiş olacaktım. Açılışta 10 dakika bile durmadım. Kurdele kesimine denk geldim. Hakkımızda karalama kampanyası düzenleniyor. İsimlerimizi medyaya vererek 3 belediye başkanını da ateşe atıyorlar. Marketlerde de İsrail menşeili ürünler var. O zaman hiçbir şey almayalım marketlerden. Burada bakış açısında sorun var." yanıtını vermişti.