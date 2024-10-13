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        Haberler Gündem Güncel Rize’de belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri disipline sevk edildi | Son dakika haberleri

        Rize’de belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri disipline sevk edildi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 20:14 Güncelleme: 13.10.2024 - 20:33
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        Rize'de belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri disipline sevk edildi
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan AK Partili belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını bildirdi.

        "AÇILIŞA KATILDIM, YEMEDİM" YANITINI VERMİŞTİ

        Rize'de, Burger King şubesinin açılışına İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete ile parti il ve ilçe yoneticileri katılmıştı. Başkan Mete, açılışa katılması ile ilgili eleştirilere "İşletmenin sahibi, okul arkadaşım. Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik. Rize'de ve Türkiye'de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail'e destek vermiş olacaktım. Açılışta 10 dakika bile durmadım. Kurdele kesimine denk geldim. Hakkımızda karalama kampanyası düzenleniyor. İsimlerimizi medyaya vererek 3 belediye başkanını da ateşe atıyorlar. Marketlerde de İsrail menşeili ürünler var. O zaman hiçbir şey almayalım marketlerden. Burada bakış açısında sorun var." yanıtını vermişti.

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