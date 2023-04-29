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Rize’de araç dereye uçtu: 4 ölü, 1 ağır yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç dereye uçtu. Kazada 4 kişi can verdi 1 kişi yaralandı

Giriş: 29.04.2023 - 20:23 | Güncelleme: ABONE OL
Rize’de araç dereye uçtu: 4 ölü, 1 ağır yaralı
İHA

Rize’nin Çayeli ilçesinde dereye uçan araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çayeli ilçesi Kaptanpaşa yolu Buzlupınar köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.B. (54), Buzlupınar köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada araç sürücüsü H.B. ve araçta yolcu olarak bulunan İ.B. (51), B.B. (22) ve M.Ö. (65) isimli şahısların hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan M.Ö. (54) ise olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulans ile Rize Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralanan şahsın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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