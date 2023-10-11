Rize'nin yöresel lezzetleri "3. GastroRize Festivali" ile tanıtılacak

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Belediye Başkanı Rahmi Metin, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Rize'nin gastronomi alanındaki zenginliklerini 3 yıldır gündeme taşıdıklarını söyledi.

"Rize'nin sofrasını Türkiye ve dünyaya açıyoruz." ifadesini kullanan Metin, alanında uzman yaklaşık 60 şefin festival için Rize'ye gelerek sunum yapacağını belirtti.

14 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN Metin, "GastroRize Festivali"nde çay, bal, kavurma, muhlama, pepeçura gibi coğrafi işaretli birçok ürünün tanıtılacağına işaret ederek, "Bu sofrada lokal ve organik ürünlerimiz, 14 coğrafi işaretli ürünümüz, mutfağımızın eşsiz tatları var. Bu festivali yeme içme sektörümüz için turizm sektörünün gelişmesi ve eşsiz kültürümüzü tanıtmak için yapıyoruz." diye konuştu. REKLAM

"PAYLAŞARAK ÇOĞALTMAK" Rize'nin geleceğinin parlak olduğunu vurgulayan Metin, şöyle devam etti: "Hedefimiz turizm pazarından aldığımız payı büyütmek. Turizm ekonomisine Rize'nin adını yazmak. Misafirlerimiz için hedefimiz Rize'nin değerleri, kokuları, tatlarıyla onlara eşsiz bir deneyim yaşatmak. Kendileri ve sevdiklerini festivalden sonra da Rize'de daha çok ağırlamak, onları eşsiz yaylalarımıza, kıyılarımıza, kültürümüze, horonumuza davet etmek. Bize has olanı paylaşmak, paylaşarak zenginliklerimizi çoğaltmak."

"DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖRDÜK" Metin, geçen iki yılda bu hedefler için epey yol aldıklarını dile getirerek, "Hedeflerimiz için doğru yolda olduğumuzu gördük. Bu yıl daha tecrübeliyiz. İnşallah hedeflerimiz için daha büyük yol alacağız." dedi.

KONSERLER İPTAL Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, festival kapsamındaki konserlerin İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle iptal edilmesi için ajanslarla görüşmelerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.