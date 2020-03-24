Rize'nin giriş noktalarında koronavirüse karşı sağlık taraması sürüyor

AA

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını, bulaşmasını önlemek ve en aza indirmek amacıyla ildeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin desteğiyle alınan karar kapsamında dün başlanan uygulamayla, sağlık personeli ve güvenlik güçleri 24 saat esasına göre çalışma yürütüyor.

Kontrol noktalarında kimlik kontrolü yapan güvenlik güçlerinin yanında sağlık çalışanları, vatandaşların ateşini ölçüyor. Alınan önlemler kapsamında noktalarda ambulans hazır bulunduruluyor.

Ekipler üç noktada uygulamanın başlamasından itibaren yaklaşık 5 bin kişinin kontrolünü gerçekleştirdi.

Yetkililer, 2 gün içinde kontrol noktalarına termal kamera getirileceğini ve ölçümlerin bu şekilde yapılacağını kaydetti.

Öte yandan yetkililer, umreden döndükten sonra ev gözetiminde bulunan ve takibi yapılan vatandaşlarda Kovid-19'a rastlanmadığını bildirdi.

- Koronavirüs yasağına uymayanlara ceza

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların salgından korunması için önleyici denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Yasağın uygulanmasına yönelik park ve bahçeler ile banka ve ATM'ler önünde yapılan denetimlerde 793 kişinin ikaz edilip eve gönderildiği ifade edilen açıklamada, tüm uyarılara rağmen ısrarla yasağı ihlal edenlere 3 bin 150 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.

Vefa Sosyal Destek grupları sayesinde 65 yaş üstü 169 kişinin taleplerinin yerine getirildiğine işaret edilen açıklamada, ikişer kişiden oluşan 28 Vefa Sosyal Destek grubunun 112, 155 ve 156 hatlarına yapılan bildirimler doğrultusunda hizmeti sürdürdüğü bildirildi.