30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında, Bölgesel Amatör Lig ekibi 1074 Çankırıspor'u yenerek tur atladıklarını söyledi.
Galatasaray maçının hazırlıklarına başladıklarını, artık bu maçı düşündüklerini belirten Kartal, "Galatasaray maçında puan ya da puanlarla ayrılıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Geçen hafta MKE Ankaragücü karşında galip gelerek ligde üst sıralara tırmandık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bir lig, bir kupa olmak üzere iki maçtır kazanıyoruz. İstanbul'a moralli gidiyoruz. Puan veya puanlar alırsak büyük bir iş başarmış oluruz. İnşallah iyi mücadele edip yüzümüzün akıyla Rize'ye döneriz." ifadelerini kullandı.
Kartal, ligin ilk yarısında önlerinde 8 maç olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Bu maçlardan ez 8-9 puan almamız lazım. İlk yarı 20 puan toplamayı hedefliyoruz. Ara transfer döneminde yapacağımız takviyelerle çok daha rahat, başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Burada Çaykur Rizespor'un menfaati önemlidir. Faydalı olmayan oyuncuyu takımdan göndereceğiz. Başka şansımız yok. Futbolda bunlar var."
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