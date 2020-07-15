Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespit ve tahliye çalışmaları sürüyor

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağışın ardından kurumlar tarafından başlatılan hasar tespitinin yanı sıra Karayolları, İl Özel İdaresi ve DSİ ekiplerince yol açma çalışmaları devam ediyor.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, şiddetli yağışa bağlı afet nedeniyle 3 ev yıkıldı, çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde hasar oluştu.
AFAD tarafından Çayeli ve İkizdere ilçelerinde 5 ayrı ekiple hasar tespit çalışması sürdürülüyor. Ulaşıma açılan köylerdeki çalışmalara ise bugün başlanacak.
UMKE, AFAD, AKUT ve JAK ekipleri tarafından Çayeli'nin Madenli beldesi ve köylerinde, afetin yaşandığı 13 Temmuz'dan bu yana toplam 125 kişi, mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.
Ağaran Şelalesi bölgesinde konakladıkları otellerde mahsur kalan yaklaşık 50 kişinin tahliyesi için yol açma çalışmaları devam ediyor. Oteller bölgesine ulaşımı sağlayan yolda üç ayrı noktada çökme yaşanması ve toprağın kaygan olması nedeniyle ekiplerin güçlükle ilerlediği öğrenildi.
Rize Arama Kurtarma ekipleri, araçla ulaşım sağlanamayan Ağaran Şelalesi bölgesine yürüyerek bir miktar gıda ve ilaç ulaştırdı.
Kızılay ekipleri de bölgede 5 araçla gıda ve su ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler dün gece itibarıyla bölgede 2 bin koli su, 250 koli kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.
DSİ, İkizdere, Madenli, Şairler ve Aşıklar derelerinde yaşanabilecek yeni su taşkınlarını önlemek için tahkimat çalışmalarına devam ediyor. Rize Belediyesi ve ilgili belediye ekipleri de destek sağlıyor.
Bölgede halen Yeşilırmak, Abdullahhoca, Düzgeçit, Yamaç, Ortaköy, Güzeltepe köyü ve Ağaran Şelalesi yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Karayolları ekipleri, sel ve heyelan yaşanan noktalarda 32 iş makinesiyle ulaşımın yeniden sağlanması için çalışıyor. İl Özel İdaresine ait 17 ekip de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, selde yaralanan 1 çocuğun tedavisinin sürdüğünü, diğer yaralıların ise taburcu edildiğini bildirdi.
Etkisi azalan yağmur, bölgede aralıklarla devam ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!