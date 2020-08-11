Rize'deki şiddetli yağış (2)

Çamlıhemşin ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sebebiyle menfezlerle tıkanmalar meydana geldi.Bunun üzerine taşan suların etkisiyle Çamlıhemşin-Ardeşen yolunun 13. ve 17. kilometreleri arasında toprak kaymaları meydana geldi.Yamaçlardan kayan toprak ve sularla kapanan yol, Karayolları ekiplerinin 7 iş makinesiyle yürüttüğü yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı.Öte yandan, kentte dün akşam saatlerinde şiddetli yağışla oluşan toprak kaymaları ve su baskınlarının ardından temizlik çalışmaları sürerken, AFAD ekipleri hasar tespitine de başlandı.Yağıştan etkilenen ve giriş katları su basan Türk Telekom'un çağrı merkezi şirketi AssisTT Rize lokasyonu ve Rize Gümrük Müdürlüğünde, iş yeri çalışanları temizlik çalışması yürütüyor.Hasar tespit çalışmalarında, merkeze bağlı Akarsu köyündeki küçük bir derenin taşması nedeniyle üç katlı cami lojmanının arka duvarının da yıkıldığı belirlendi.Apartmanda kiracı olarak oturan Mustafa Arıcı, gazetecilere, olayın ardından eşinin kendisini aradığını belirterek, şunları söyledi:"Koşarak geldim baktım ki evin arkasından su akıyor. O korkuyu ben anlatamam. Orası öyle kopmuş. Apartmana toprak girmiş, görünce aklım gitti. Çamur akan yerden içeriye girdim. Sürüne sürüne çocuğumu çıkardım önce, daha sonra da eşimi çıkardım. O sırada komşular bağırmışlar ama bizimkiler duymamış. Hoca ve eşi ben geldiğimde çıkmıştı."
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