Rize'deki sel ve heyelandan etkilenenler için okul pansiyonları ve öğretmenevlerinin kapıları açıldı

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize'de sel ve heyelan afetinde yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Afetten etkilenen yurttaşlarımıza okul pansiyonlarımızı ve öğretmenevlerimizin kapılarını açtık. Arama çalışmalarından iyi haberler alma duasıyla… Yaraları birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."